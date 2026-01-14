Хикмет Гаджиев обсудил с послом Казахстана взаимное сотрудничество

Помощник Президента Азербайджанской Республики по внешней политике Хикмет Гаджиев встретился с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

Как сообщили Day.Az в диппредставительстве, стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истекший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.

Посол Байель отметил высокую динамику взаимных визитов как важный показатель интенсивности кооперации. За последние три года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а Президент Ильхам Алиев побывал в Казахстане с пятью визитами.

Было подчеркнуто, что 8 августа 2025 г. поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией: "Подписана историческая Декларация о мирном урегулировании. Казахстан также внес свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций".

В посольстве также отметили, что значимым событием 2025 года стало полноценное включение Азербайджана в формат саммитов лидеров Центральной Азии.

"Казахстан всесторонне содействовал этому процессу. Президент Токаев в комментарии азербайджанской прессе отметил, что был бы рад видеть Азербайджан в формате C5 + США".

В заключение стороны подчеркнули необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества. Были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на Евразийском пространстве.