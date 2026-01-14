https://news.day.az/society/1809459.html К сведению водителей, следующих в город Шуша Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) обратилось к водителям, следующим в направлении Шуши. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AAYDA.
"В связи со снежной и морозной погодой, в целях обеспечения безопасности водителям, планирующим движение в направлении города Шуша, в качестве альтернативы рекомендуется использовать автомобильные дороги Физули - Гырмзыбазар - Шушакенд - Шуша, а также Агдам - Агдере - Ханкенди - Шуша", - отметили в ведомстве.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
