К сведению водителей, следующих в город Шуша

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) обратилось к водителям, следующим в направлении Шуши.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AAYDA.

"В связи со снежной и морозной погодой, в целях обеспечения безопасности водителям, планирующим движение в направлении города Шуша, в качестве альтернативы рекомендуется использовать автомобильные дороги Физули - Гырмзыбазар - Шушакенд - Шуша, а также Агдам - Агдере - Ханкенди - Шуша", - отметили в ведомстве.

