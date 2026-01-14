https://news.day.az/azerinews/1809399.html Azərbaycan dilindən bir sıra dillərə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq Azərbaycan dilindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas dillərinə, türk dillərinə və həmin dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə lüğətlərinin hazırlanacaq və yayılacaq.
Azərbaycan dilindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas dillərinə, türk dillərinə və həmin dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə lüğətlərinin hazırlanacaq və yayılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2026-2030-cu illərdə tərcümə lüğətlərinin hazırlanması məqsədilə təşkilati işlərin həyata keçirilməsi, mütəxəssis qruplarının formalaşdırılması, tərcümə lüğətlərinin hazırlanması, tərcümə lüğətlərinin əlçatan şəkildə yayılması planlaşdırılır.
