Комплекс «Шуша Отель–Конгресс Центр» передаётся в управление на договорной основе

Комплекс "Шуша Отель-Конгресс Центр" в Азербайджане будет передан в управление на договорной основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении Президента Ильхама Алиева "О регулировании некоторых вопросов, связанных с передачей в управление комплекса "Шуша Отель-Конгресс Центр".

Согласно распоряжению, принято предложение Кабинета министров о передаче в управление на договорной основе комплекса, расположенного в городе Шуша и находящегося на балансе министерства экономики.

Правительство Азербайджана должно обеспечить заключение соответствующего договора министерства экономики в течение двух месяцев, после чего утвердить его, а также решить иные вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры для реализации положений распоряжения.