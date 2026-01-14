Строительный кран рухнул на поезд в Таиланде

Состав следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатхани. В этот момент кран, возводивший новый участок железной дороги, обрушился на крышу поезда - его трос зацепился за локомотив, после чего поезд сошёл с путей.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Thaiger, повреждения получили второй и третий вагоны.

В поезде находились около 190 пассажиров, часть людей оказались зажаты в вагонах. 22 человека погибли, 55 получили травмы.