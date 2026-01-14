Назначен новый главный тренер "Манчестер Юнайтед"

Англичанин Майкл Каррик назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

5 января пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" покинул португалец Рубен Аморим. В двух предыдущих матчах исполняющим обязанности главного тренера был шотландец Даррен Флетчер. При нем команда сыграла вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и вылетела из Кубка Англии, проиграв "Брайтону" (1:2).

Каррику 44 года. Ранее он дважды был исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" - в 2018 году после ухода Жозе Моуринью и в 2021 году после отставки Уле-Гуннара Сульшера, в штабе которого специалист работал. С 2022 по 2025 год Каррик являлся главным тренером "Мидлсбро".

В качестве игрока в составе "Манчестер Юнайтед" Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

"Манчестер Юнайтед" после 21 тура набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче 17 января команда примет "Манчестер Сити".