Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву

Спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, ранее посещавшие Москву, могут в ближайшее время вновь прибыть в российскую столицу и провести встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg. Источники утверждают, что возможная встреча может состояться в январе, однако подчеркивают, что планы пока окончательно не согласованы.

Отмечается, что сроки визита могут быть скорректированы в зависимости от развития событий в Иране.