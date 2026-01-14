https://news.day.az/world/1809338.html Уиткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву Спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, ранее посещавшие Москву, могут в ближайшее время вновь прибыть в российскую столицу и провести встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg. Источники утверждают, что возможная встреча может состояться в январе, однако подчеркивают, что планы пока окончательно не согласованы.
Отмечается, что сроки визита могут быть скорректированы в зависимости от развития событий в Иране.
