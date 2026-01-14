Иранское судно потерпело крушение в Каспийском море

В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно "Rona".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

По имеющимся данным, члены экипажа судна были спасены.

"Все 14 человек, находившихся на борту, были спасены. По предварительной информации, они являются гражданами Ирана и Индии. В настоящее время туркменская сторона осуществляет соответствующие процедуры в рамках международных правил", - говорится в сообщении.