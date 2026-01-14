https://news.day.az/world/1809432.html Иранское судно потерпело крушение в Каспийском море В Каспийском море потерпело крушение иранское грузовое судно "Rona". Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Туркменистана. По имеющимся данным, члены экипажа судна были спасены. "Все 14 человек, находившихся на борту, были спасены. По предварительной информации, они являются гражданами Ирана и Индии.
