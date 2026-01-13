Американский стартап откроет на Луне первый отель

Американский стартап GRU Space объявил о планах открыть первый в мире отель на Луне в 2032 году. Для бронирования потенциальным гостям предлагается внести депозит в размере до $1 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Founded.

Проект позиционируется как премиальный отель для людей с опытом частных космических полетов и на клиентов, ищущих эксклюзивный формат путешествий - в том числе для особых событий, таких как свадебные и медовые месяцы.

Ключевой особенностью инициативы GRU Space является подход к строительству инфраструктуры. Компания намерена отказаться от доставки основных строительных материалов с Земли и использовать роботизированные комплексы для переработки лунного реголита в высокопрочные блоки. Из них планируется возводить модульные жилые структуры, рассчитанные на эксплуатацию в условиях повышенной радиации, экстремальных температурных перепадов и воздействия микрометеоритов.

При условии получения всех необходимых регуляторных разрешений строительство может стартовать в 2029 году. На этот же период запланирована демонстрационная миссия, целью которой станет подтверждение работоспособности технологии производства строительных материалов непосредственно на поверхности Луны. Успешное завершение испытаний станет основанием для масштабирования проекта и размещения жилых модулей, в том числе в естественных подповерхностных полостях и лунных пещерах.

Проект возглавляет основатель и 22-летний генеральный директор компании Скайлер Чан. До создания GRU Space он работал над программным обеспечением для автомобилей в Tesla, а также принимал участие в разработке 3D-печати для NASA.