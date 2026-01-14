Расходы США на покупку Гренландии подсчитали

США придется заплатить за Гренландию не меньше чем 700 миллиардов долларов. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что эту оценку подготовили ​​ученые и бывшие американские чиновники. Между тем официальные лица Дании и Гренландии отвергли заявления Трампа о том, что США приобретут Гренландию "тем или иным способом". Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план "приоритетной задачей" для Трампа.

Ранее сообщалось, что Дания усиливает свой военный контингент в Гренландии и Арктике.