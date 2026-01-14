Кадровые назначения в Агентстве кино Азербайджана

В начале текущего года в Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующем при министерстве культуры, были осуществлены кадровые назначения, сообщили Day.Az в ARKA.

Согласно информации, на должность заведующей отделом популяризации кинокультуры назначена Сабина Багирова. Бывший заведующий отделом Туран Мамедли будет исполнять обязанности заведующего отделом анализа и управления проектами.

В то же время на должность заведующего отделом документооборота и административной работы утверждён Орхан Гусейнов. Бывший заведующий данным отделом Руфат Гаразаде назначен на должность помощника генерального директора Агентства. Кроме того, соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Руфат Гаразаде в настоящее время исполняет обязанности заместителя директора киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.