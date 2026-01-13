Гренландия сделала выбор

Гренландия не хочет быть частью США, остров выбирает Данию.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен.

"Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию. Мы выберем НАТО, Королевство Дания и ЕС, - сказал он. - Время для внутренних дискуссий и раскола еще не пришло. Время объединиться".

По словам Нильсена, остров нельзя купить, а Гренландия всегда будет частью западного альянса. "Главное - мы не продаемся. Гренландию нельзя купить, - отметил он. - Наша линия совершенно ясна: мы хотим сотрудничества, мы хотим альянса. Гренландия всегда будет частью западного альянса".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.