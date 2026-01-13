Валюта одной из ведущих экономик мира обрушилась

Иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такого развития событий стали слухи о том, что японский премьер-министр Санаэ Такаити собирается объявить досрочные выборы. Как следствие, во вторник, 13 января, японская валюта упала на полпроцента до 158,91 иены за доллар.

Агентство отметило, что в 2025 году иена показала худшие результаты среди стран "Большой десятки", укрепившись всего на 0,3 процента по отношению к доллару. Некоторые аналитики прогнозируют ослабление иены до 160 иен за доллар или выше к концу 2026 года.