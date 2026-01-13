https://news.day.az/world/1809189.html Валюта одной из ведущих экономик мира обрушилась Иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Bloomberg. Причиной такого развития событий стали слухи о том, что японский премьер-министр Санаэ Такаити собирается объявить досрочные выборы.
