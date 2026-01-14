Защитник "Сабаила" перешел в "Карван-Евлах"

Защитник "Сабаила" Эмин Рустамов до конца сезона будет выступать за "Карван-Евлах" на правах аренды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Сабаил", между клубами уже оформлено соответствующее соглашение.

Напомним, что 21-летний футболист, выступающий за сборную Азербайджана U21, в текущем сезоне провел за "моряков" девять матчей в 12 турах чемпионата.