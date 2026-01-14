Иран готовится к отключению от глобального интернета

Иран начал реализацию планов по отключению страны от глобального интернета.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что первым шагом в данном направлении стало формирование так называемого "белого списка" разрешенных интернет-ресурсов. В него вошли национальные поисковые системы, картографические сервисы, мессенджеры, а также внутренний стриминговый сервис, публикующий исключительно видеоконтент, прошедший государственную цензуру.

По словам иранского эксперта по цифровым правам Хосейна Рашиди, в стране уже функционирует "скелетная версия" внутреннего интернета. По его словам, эта сеть полностью контролируется властями, имеет ограниченный функционал и практически не связана с мировой сетью.

Другой специалист, мнение которого приводит издание, отметил, что подобные проекты могут свидетельствовать о подготовке к полному исчезновению интернета в Иране в его привычном виде.

