Баку примет конференцию, посвященную вопросам расизма и прав меньшинств в Индии

16 января по инициативе Бакинской инициативной группы впервые в Азербайджане состоится международная конференция на тему "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии", посвящённая репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинскую инициативную группу, в мероприятии примут участие министр по правам человека и делам меньшинств штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора и другие официальные лица, а также влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, руководители аналитических центров, ученые зарубежных университетов, работающие в сфере прав человека и этнических меньшинств, а также лица, ставшие прямыми жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики правительства Индии.

На конференции будут обсуждаться системная расовая дискриминация, насилие и репрессивная политика, проводимая правительством Индии в отношении сикхов и других этнических меньшинств, а также грубые нарушения обязательств Индии по Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток в контексте отношения к этническим меньшинствам. Участники мероприятия обсудят вопросы сохранения реальной ситуации в повестке международных организаций и принятия соответствующих решений, в частности расследование Комитетом ООН по правам человека нарушенных прав этнических меньшинств в Индии, случаев внесудебных казней, а также документирование нарушений прав человека специальными докладчиками ООН и вынесение этих вопросов на международный мониторинг.

Отдельной темой обсуждения станет роль международных и местных неправительственных организаций и академических кругов в этих процессах, а также возможности влияния подготовленных ими отчётов, правовых заключений и рекомендаций на международные механизмы принятия решений.

Напомним, что сикхизм возник в XV веке и в своей доктрине пропагандирует полное равенство всех людей независимо от кастовой принадлежности, пола и языка, в связи с чем категорически отвергает традиционную индуистскую кастовую систему. Общая численность сикхской общины в Индии превышает 25 миллионов человек. Сикхи в основном проживают в штате Пенджаб, считающемся главным сельскохозяйственным регионом Индии.

В отчётах, представленных международным организациям неправительственными организациями и независимыми экспертами, отмечается, что в результате вооружённых рейдов и репрессивной политики индийских правоохранительных органов только в 1984 году было убито от 8 000 до 17 000 сикхов, а более 50 000 представителей сикхской общины были вынуждены эмигрировать за границу, спасаясь от преследований со стороны правительства Индии. В 1980-1990-х годах в Пенджабе тысячи представителей сикхской общины были похищены или пропали без вести, а также убиты по сфабрикованным обвинениям без проведения судебных процессов. В настоящее время сикхские активисты, требующие соблюдения своих прав, арестовываются по обвинениям в "сепаратизме" или "шпионаже", а полицейские рейды в Пенджабе продолжают усиливаться. Против сикхских активистов, проживающих за рубежом, были организованы террористические акты, при этом официальные структуры Канады и США обвинили в их совершении индийские спецслужбы.

Отметим, что подавляющее большинство бежавших представителей сикхской общины в настоящее время проживает в Канаде, Великобритании, США и Австралии. Они требуют справедливости в связи с продолжающимися в Индии политическими репрессиями.

Сикхская община требует от правительства Индии официально признать анти-сикхские погромы 1984 года геноцидом, создать новую независимую следственную комиссию, привлечь к ответственности организаторов геноцида, установить судьбу тысяч людей, насильственно исчезнувших в Пенджабе в 1980-1990-х годах, и наказать виновных, освободить незаконно задержанных сикхских активистов и предоставить им статус политических заключённых. Также выдвигаются требования о расширении автономии Пенджаба, запрете вмешательства центрального правительства в управление регионом, прекращении транснациональных репрессий против сикхских активистов за рубежом, включая покушения и угрозы, допуске международных расследований, а также принесении правительством Индии официальных извинений за события 1984 года и выплате компенсаций жертвам.