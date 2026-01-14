В Азербайджан из-за рубежа за последние 20 лет возвращены 36 уникальных экспонатов

В период с 2003 по 2023 годы в музеях и галереях Азербайджана было организовано более 42 700 выставок, из-за рубежа возвращены 36 экспонатов, имеющих особое значение для страны, восстановлено 20 085 экспонатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Также отмечается, что 4 объекта культурного и природного наследия Азербайджана - культурный ландшафт наскального искусства Гобустана (2007 г.), исторический центр города Шеки с Ханским дворцом (2019 г.), Гирканские леса (2023 г.) и Кочевой путь Хыналыг (2023 г.) - включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, общее число объектов культурного и природного наследия Азербайджана в этом списке достигло 5.

Города Баку (2017 г.), Шеки (2018 г.) и Лянкяран (2019 г.) вошли в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Кроме того, 24 образца нематериального культурного наследия Азербайджана включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (22 образца) и в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране (2 образца).