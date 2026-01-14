Откуда чаще всего туристы приезжают в Азербайджан?

За 11 месяцев 2025 года число туристов, посетивших Азербайджан, сократилось на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственного агентства по туризму.

Так, за 11 месяцев прошлого года Азербайджан посетили 2 364 251 турист. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 2 412 160 человек.

В январе-ноябре 2025 года в первую десятку стран по числу туристов, прибывших в Азербайджан, вошли:

- Россия - 573 067;

- Турция - 416 689;

- Иран - 190 504;

- Индия - 151 574;

- Грузия - 101 142;

- Саудовская Аравия - 99 196;

- Казахстан - 95 952;

- Пакистан - 81 952;

- Китай - 60 636;

- Израиль - 59 917 человек.