Откуда чаще всего туристы приезжают в Азербайджан? - Список стран
За 11 месяцев 2025 года число туристов, посетивших Азербайджан, сократилось на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственного агентства по туризму.
Так, за 11 месяцев прошлого года Азербайджан посетили 2 364 251 турист. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 2 412 160 человек.
В январе-ноябре 2025 года в первую десятку стран по числу туристов, прибывших в Азербайджан, вошли:
- Россия - 573 067;
- Турция - 416 689;
- Иран - 190 504;
- Индия - 151 574;
- Грузия - 101 142;
- Саудовская Аравия - 99 196;
- Казахстан - 95 952;
- Пакистан - 81 952;
- Китай - 60 636;
- Израиль - 59 917 человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре