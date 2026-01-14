Трамп пригрозил премьер-министру Гренландии

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Как передает Day.Az, со ссылкой на The Guardian, это заявление вызвало гнев президента США Дональда Трампа.

"Если нам придётся выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию, НАТО и ЕС", - заявил Нильсен.

Он добавил, что "цель и желание острова - мирный диалог с упором на сотрудничество". По его словам, стремление Трампа к захвату острова также является вопросом "международного права и нашего права на собственную страну".

При этом президент США резко отреагировал на это заявление, обрушившись на Нильсена с угрозами.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?". Услышав, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает".

"Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", - заявил глава Белого дома.