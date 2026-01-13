https://news.day.az/officialchronicle/1809184.html Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар - ФОТО 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
