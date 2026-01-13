Ожидаются очередные визиты представителей Азербайджана и Армении в рамках платформы "Мост мира"

В настоящее время продолжается деятельность в рамках инициативы диалоговой платформы "Мост мира", созданной представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Он отметил, что группы с обеих сторон проводят встречи с представителями гражданского общества в своих странах. В то же время организуются диалоги с использованием различных медиа-платформ.

"В течение этого года предусмотрен ряд планов, в частности в первой половине года. Они связаны с научными конференциями, международными мероприятиями. Например, в этом году в Азербайджане состоится 13-я сессия Всемирного форума городов (World Urban Forum, WUF13), а в Армении - 8-й саммит Европейского политического сообщества (European political Community, EPC). Если армянская сторона проявит инициативу, Азербайджан рассмотрит вопрос ее участия в WUF13", - отметил он.

Ф.Мамедов подчеркнул, что планы в основном связаны с совместной деятельностью. С другой стороны, планируются и очередные визиты.

"Даты визитов будут определены в соответствии с программами делегаций, которые будут участвовать. Состав групп может меняться - состоять из пяти, трех или четырех человек, а также могут привлекаться новые участники. Никаких ограничений в этом отношении не существует. В ближайшие 4-5 месяцев мы станем свидетелями очередных визитов и совместной деятельности. Местами проведения мероприятий будут Азербайджан и Армения. Поскольку процесс носит двусторонний характер, деятельность будет осуществляться в основном в этих двух странах",- отметил он.

Ф.Мамедов отметил, что наряду с этим, предусматривается участие представителей обеих стран в международных мероприятиях, проводимых в Азербайджане и Армении и не имеющих прямого отношения к инициативе "Мост мира".

"Предусмотрены визиты как на уровне экспертов, так и представителей гражданского общества. Эти визиты не относятся напрямую к инициативе "Мост мира", планируются визиты в Азербайджан и Армению в связи с международными мероприятиями", - заключил он.

Отметим, что диалоговая платформа "Мост мира" создана с целью укрепления доверия и установления постоянного диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В рамках платформы стороны проводят встречи, обсуждают такие вопросы, как мирный процесс, региональная безопасность, роль СМИ и гражданского общества.

Первая встреча состоялась 21-22 октября 2025 года в Ереване и наметила основные направления диалога. Следующая встреча состоялась 21-22 ноября 2025 года в Баку, в ней приняли участие эксперты и представители НПО из обеих стран. В ходе встреч на первый план вышли вопросы дальнейшей совместной деятельности, расширения общественного диалога и укрепления связей через СМИ.