Рубио прокомментировал рамочный документ, подписанный с Арменией

Государственный секретарь США Марко Рубио на официальной странице X прокомментировал совместное заявление руководителей внешней дипломатии США и Армении по рамочному документу о реализации программы "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Армении мы объявили о Рамочной программе по реализации "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Этот документ основан на обязательствах, взятых всего пять месяцев назад во время исторического саммита по миру между Арменией и Азербайджаном, организованного по инициативе Президента Дональда Трампа", - говорится в публикации Рубио.

Он подчеркнул, что TRIPP откроет потенциал Южного Кавказа в сферах торговли, транзита и энергетических потоков, что, в свою очередь, укрепит процветание и безопасность во всем регионе.

Отметим, что 14 января Министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение о реализации проекта TRIPP, подписанное с США. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP. Опубликованный документ был оценен как новый шаг по выполнению обязательств, взятых 8 августа 2025 года в Белом доме для поддержки устойчивого мира в Южном Кавказе.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена утвердить и поддерживать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. На первоначальном этапе компании будет предоставлено право на реализацию проекта на 49 лет. Ереван планирует предложить США 74% акций TRIPP Development Company и сохранить за собой 26%.