Баку сделал то, что откладывают многие: водные ресурсы признаны элементом нацбезопасности

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

12 января 2026 года в Баку состоялось событие стратегического масштаба. Под председательством Президента Ильхама Алиева государство фактически зафиксировало смену парадигмы: вода окончательно перестала быть коммунальным вопросом и была формализована как категория национальной безопасности, экономической устойчивости и долгосрочного суверенитета. На фоне глобального дефицита пресной воды и климатических изменений Азербайджан выбрал системный, технологически вооружённый подход к управлению ресурсом.

Подписание Государственной программы "О совершенствовании систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы" стало не просто инфраструктурным планом. Вода интегрирована в стратегию национального развития наряду с энергетикой, продовольствием и транспортом, формируя водный суверенитет - способность минимизировать внешние, климатические и техногенные риски.

Совещание стало поворотным моментом: переход от фрагментарной, реактивной политики к проактивному, институционально выверенному управлению. Программа опирается на передовые международные практики и цифровые технологии. В рамках инициативы "Электронное водное хозяйство" и SCADA-платформы данные о водопотреблении, потерь и качестве воды объединены в единую аналитическую систему, создавая основу для концепции "умного водного хозяйства".

Приоритет - рациональное использование ресурсов. Более 70% воды расходуется в сельском хозяйстве, где внедряются капельное орошение, интеллектуальные насосные станции и цифровой учет водопотребления. Программа предусматривает строительство 28-30 водохранилищ, диверсификацию источников и создание стратегического резерва в условиях засух.

Параллельно с этим, внимание уделено модернизации инфраструктуры в Баку и на Абшеронском полуострове - регионе с высокой плотностью населения и наибольшими нагрузками на системы водоснабжения и канализации. Предусматривается полная реконструкция сетей, внедрение технологий очистки и переработки сточных вод, а также создание централизованных систем сбора дождевых стоков. Эти меры имеют прямое значение для экологии Каспийского бассейна, в частности, для улучшения гидрохимического состояния Бакинской бухты, где накопленные антропогенные загрязнения представляли системную угрозу морской экосистеме и прибрежной урбанистике.

Стратегическая цель - достижение 95% бесперебойного водоснабжения по стандартам ВОЗ и Целей устойчивого развития ООН. Вода рассматривается как актив национальной мощи, обеспечивающий социальную стабильность, экономический рост и внешнеполитическую устойчивость.

Институциональная модель построена по трехуровневой схеме: стратегическом, операционном и технологическом уровнях. На стратегическом уровне вода включена в систему национальной безопасности. Операционный уровень реализован через Государственное агентство водных ресурсов (2023), объединяющее ранее разрозненные структуры и координирующее международное сотрудничество. Технологический уровень включает дистанционный мониторинг, IoT-сети и геоинформационные системы, обеспечивая предиктивную аналитику и прозрачность данных.

Особое место в новой политике занимает восстановление водной инфраструктуры на освобожденных территориях. После 2020 года этот регион стал полигоном для апробации инновационных моделей водного менеджмента - от возрождения традиционных ирригационных систем до строительства новых гидротехнических комплексов. Реанимация Суговушанского и Хачынчайского водохранилищ, проекты по строительству Гакаричайского и Бяргюшадчайского гидроузлов, реконструкция каналов в Агдамском и Физулинском районах формируют устойчивую водно-энергетическую основу для будущего аграрного и промышленного развития этих территорий. В совокупности это усиливает территориальную интеграцию освобождённых районов в общенациональную экономику.

Важным элементом является прозрачность и вовлечение общества: портал e-su.az и смарт-счётчики стимулируют рациональное потребление воды, снижая потери до 18%. Международный аспект проявляется в "водной дипломатии нового поколения": сотрудничество по бассейнам Куры и Араза снижает риск конфликтов и формирует интегрированное управление ресурсами.

Децентрализация источников водоснабжения снижает зависимость от крупных систем, а интеграция водных ресурсов с сельским хозяйством, экологией и цифровыми технологиями создаёт комплексную модель устойчивого развития. Вода превращается в стратегический актив, обеспечивающий экономический рост, социальную стабильность и внешнеполитическую автономию.

В XXI веке суверенитет измеряется не только границами, армией или объемом экспорта углеводородов. Он измеряется способностью управлять дефицитом, предвидеть риски и превращать уязвимости в ресурсы. Азербайджан сделал именно это - превратил климатический и гидрологический вызов в инструмент институционального взросления государства. Там, где многие страны реагируют на засуху паникой, Баку отвечает архитектурой управления.

Государственная программа 2026-2035 годов зафиксировала главное: вода включена в национальный код стратегического мышления. Она больше не зависит от инерции прошлого, ведомственных конфликтов или случайных решений. Она встроена в систему, где политика, экономика, экология и технологии работают синхронно. Это и есть признак зрелого государства - умение управлять не только ростом, но и ограничениями.

В конечном счете речь идет не просто о трубах, насосах и водохранилищах. Речь идет о модели будущего, в которой устойчивость становится важнее импульсивного развития, а рациональность - сильнее хаоса. Азербайджан сделал ставку именно на это. И в мире, где вода все чаще становится причиной конфликтов, такая ставка выглядит не просто дальновидной - она выглядит единственно верной.