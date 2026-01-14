https://news.day.az/society/1809296.html Снег в Кяльбаджаре - ВИДЕО Со вчерашнего дня в Кяльбаджарском районе начался сильный снегопад. Как сообщает Day.Az, в настоящее время высота снежного покрова в городе Кельбаджар достигла 15 см, а в высокогорных территориях превысила 35 см. Температура воздуха составляет −1°. Представляем кадры снега в Кяльбаджаре:
Снег в Кяльбаджаре - ВИДЕО
Со вчерашнего дня в Кяльбаджарском районе начался сильный снегопад.
Как сообщает Day.Az, в настоящее время высота снежного покрова в городе Кельбаджар достигла 15 см, а в высокогорных территориях превысила 35 см. Температура воздуха составляет −1°.
Представляем кадры снега в Кяльбаджаре:
