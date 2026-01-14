Снег в Кяльбаджаре

Со вчерашнего дня в Кяльбаджарском районе начался сильный снегопад.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время высота снежного покрова в городе Кельбаджар достигла 15 см, а в высокогорных территориях превысила 35 см. Температура воздуха составляет −1°.

Представляем кадры снега в Кяльбаджаре: