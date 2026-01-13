Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера мадридского "Реала".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sports.

Аналитики считают Энцо Мареску, уволенного из лондонского "Челси" 1 января, главным фаворитом на пост тренера "Реала" после ухода Хаби Алонсо.

Он лидирует с коэффициентом 3,00. Немец Юрген Клопп занимает второе место с коэффициентом 5,00, а француз Зинедин Зидан идет третьим с коэффициентом 7,00.