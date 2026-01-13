Для экс-президента Южной Кореи запросили смертную казнь

Прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для экс-президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля.

Заключительное заседание суда прошло во вторник.

Юн Сок Ёль, по данным агентства, обвиняется в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.

В частности, он обвиняется в мобилизации войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствовании законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также в отдаче приказа об аресте и задержании спикера Национального собрания и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партии.