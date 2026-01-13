Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Мы и город Агдере отстроим заново. Мы восстановим город так же, как уже благоустроили девять сел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

Подчеркнув, что это будет очень красивый промышленный и туристический центр, Президент отметил: "Эти живописные места радуют глаз. Повсюду горы, леса, прекрасная погода, родники, реки. Поэтому будущее развитие Агдере будет очень ярким".