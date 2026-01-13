https://news.day.az/officialchronicle/1809198.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет Долгие годы тоски остались позади, справедливость восторжествовала. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.
"Азербайджанцы вернулись на свои исконные земли и будут жить здесь с гордостью, счастливо, спокойно. Уверен, что войны больше не будет. Азербайджан - сильное государство", - добавил Президент.
