Президент Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Долгие годы тоски остались позади, справедливость восторжествовала. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

"Азербайджанцы вернулись на свои исконные земли и будут жить здесь с гордостью, счастливо, спокойно. Уверен, что войны больше не будет. Азербайджан - сильное государство", - добавил Президент.