https://news.day.az/officialchronicle/1809204.html Президент Ильхам Алиев: За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар в Агдере.
"Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе. Только мы, как великая нация, добились этого, причем всего за 44 дня. А после этого - в течение одного дня", - отметил глава государства.
