В Баку и на Абшероне ожидаются обязательные переселения

В Баку и на Абшеронском полуострове планируются обязательные переселения в связи с реализацией государственной программы по модернизации систем водоснабжения, канализации и дождевых вод.

Как сообщалось ранее, председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов заявил о предстоящих переселениях на совещании, посвященном Государственной программе на 2026-2035 годы. По его словам, необходимость таких мер связана с инвентаризацией охранных зон водных, канализационных и ливневых систем, а также с отсутствием доступа к ряду магистральных каналов. В связи с этим в Кабинет министров будет представлен список территорий, где переселения станут неизбежными. При этом конкретные районы и населенные пункты официально названы не были.

Руководитель компании MBA Consulting Group, эксперт по недвижимости Фаиг Ибрагимов в комментарии Day.Az отметил, что процесс уже перешел в практическую плоскость, и в ряде зон Баку и Абшеронского полуострова начаты технические проверки. По его словам, использование лишь общей формулировки "Баку и Абшеронский полуостров" не дает гражданам необходимой ясности и создает неопределенность, особенно для жителей потенциальных зон риска, для которых вопрос переселения напрямую связан с правом собственности, компенсациями и социальными гарантиями.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь под переселение могут попасть дома и здания, возведенные на трассах канализационных, ливневых и водных коллекторов либо в их охранных зонах. Такие территории, сформированные в результате многолетней стихийной застройки, представляют серьезную техническую и экологическую угрозу.

По оценке Ибрагимова, в Баку к основным зонам риска относятся Бинагадинский, Сабунчинский и Сураханский районы. В Бинагадинском районе ряд старых жилых массивов расположен непосредственно над канализационными и ливневыми линиями, что ежегодно приводит к подтоплениям во время сильных осадков. В Сабунчинском районе особое внимание привлекают Забрат, Рамана и Савалан, где фиксируется захват охранных зон и наличие устаревших открытых коллекторов. В Сураханском районе повышенный риск характерен для низинных участков Говсана, Бюльбюля и Эмирджана, где сброс сточных вод создает экологические проблемы и долгосрочные угрозы.

Что касается Абшеронского района, эксперт отметил, что особого внимания требует Масазыр. Застройка вокруг Масазырского озера нарушает естественные водные потоки и усиливает нагрузку на канализационную систему. В ряде старых жилых кварталов Хырдалана и Мехдиабада также сохраняются аналогичные риски, из-за чего эти территории могут попасть в список выборочных переселений. Возможные переселения в прибрежных зонах Абшеронского полуострова, включая Пиршаги, Бильгя и Новханы, могут быть связаны с экологической безопасностью и предотвращением загрязнения моря.

Фаиг Ибрагимов подчеркнул, что речь не идет о массовом переселении целых поселков. Планируется поэтапный снос и переселение объектов, расположенных в охранных зонах и не соответствующих требованиям безопасности. Для домов с оформленными документами компенсационные механизмы неизбежны. В отношении самовольных построек ситуация сложнее и требует отдельных правовых и социальных решений. Эксперт также отметил, что после принятия решения Кабинетом министров конкретные территории должны быть представлены публично, с детализацией и картографическими материалами, что позволит снизить социальную напряженность и повысить доверие граждан.

Эльвин Сахаватоглу