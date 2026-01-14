В Азербайджане будут определены новые источники финансирования сферы культуры

Механизмы финансирования сферы культуры будут усовершенствованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

 

Так, в 2026-2028 годах планируется проанализировать текущую ситуацию и изучить международный опыт, подготовить предложения по диверсификации механизмов финансирования, а также определить новые источники и инструменты финансирования сферы культуры.