Канада призвала своих граждан покинуть Иран

Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран. Об этом сообщило канадское правительство, передает Day.Az.

"Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну сейчас, если это возможно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше. Сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не требуется виза для въезда в данные страны", - говорится в сообщении.