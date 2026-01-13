https://news.day.az/world/1809235.html Канада призвала своих граждан покинуть Иран Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран. Об этом сообщило канадское правительство, передает Day.Az. "Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну сейчас, если это возможно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше.
Канада призвала своих граждан срочно покинуть Иран. Об этом сообщило канадское правительство, передает Day.Az.
"Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну сейчас, если это возможно. Многие авиакомпании приостановили полёты в Иран и из Ирана, но есть возможность пересечь границу по суше. Сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты, и владельцам канадских паспортов не требуется виза для въезда в данные страны", - говорится в сообщении.
