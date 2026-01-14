Увеличится объем инвестиций в сферу культуры в Азербайджане

В целях привлечения частных инвестиций и создания благоприятной среды для развития предпринимательства в сфере культуры будет либерализовано экономическое управление и деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утверждённой соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2030 годах планируется проведение аналитических исследований, связанных с приватизацией находящихся в государственной собственности предприятий и объектов в сфере культуры (за исключением культурных учреждений и имущества, приватизация которых запрещена законодательством). На основе проведённого анализа предусматриваются подготовка и представление в соответствующие инстанции предложений по приватизации государственных предприятий и объектов в сфере культуры либо по созданию механизмов их совместного с частным сектором использования, а также увеличение объёма инвестиций, привлекаемых в сферу культуры.