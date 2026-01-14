Биткоин вырос в цене

Цена Bitcoin на фоне последних геополитических напряжённостей превысила уровень 95 тысяч долларов США.

Как передает Day.Az, за последние сутки цена Bitcoin выросла примерно на 4,5% и достигла 95 452 долларов. Рыночная капитализация ведущей криптовалюты приблизилась к 1,9 трлн долларов, а суточный объём торгов превысил 60 млрд долларов.

Рост на рынке наблюдается и по другим основным криптовалютам. Ethereum за последние сутки подорожал на 7,4%, увеличив свою рыночную капитализацию более чем до 403 млрд долларов. Положительная динамика также зафиксирована по BNB (+4,2%), Solana (+5,0%), XRP (+5,9%) и TRON (+1,8%). По темпам суточного роста особенно выделились Dogecoin (+8,5%) и Cardano (+9,8%).

По мнению аналитиков, данный рост на криптовалютном рынке объясняется продолжающимся притоком институциональных средств в Bitcoin-ETF, ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики в США, а также усилением интереса инвесторов к альтернативным и децентрализованным активам на фоне нарастающей геополитической напряженности вокруг Ирана.