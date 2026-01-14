Армения собирается строить новые мосты на границе с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах строительства мостов на различных участках армяно-турецкой границы.

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил на полях 15-го Форума по безопасности "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей".

По его словам, мосты, как минимум, должны появиться у приграничного КПП "Маргара" и у КПП "Ахурик". Там же планируется строительство таможенных и приграничных терминалов, а также мост у Ерасха на границе с Нахчываном.

Кроме того, Пашинян сообщил о планах модернизации линий электропередачи и других проектов на армяно-турецкой границе. По его словам, частный сектор уже проявляет интерес к этим инициативам.