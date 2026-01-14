Азербайджан делает ставку на интеллект: образование становится стратегическим ресурсом

Автор: Азер Ахмедбейли

В своем интервью азербайджанским информационным каналам в начале года Президент Ильхам Алиев прямо связал долгосрочную устойчивость государства с уровнем интеллекта, образования и науки. По его словам, именно качество образования будет определяющим фактором того, сможет ли страна сохранить развитие и устойчивость в условиях, когда природные ресурсы себя исчерпают.

Образование слишком долго воспринималось как социальная сфера, как что-то вторичное по отношению к армии, дипломатии, экономической политике. Но если отбросить привычные рамки, то можно сформулировать и так: образование - это среда, в которой формируются безопасность и устойчивость государства.

Когда мы говорим о национальной безопасности, то обычно имеем в виду внешние угрозы, но реже задумываемся о качестве мышления людей, которые должны управлять армиями, банками и государственными институтами. Между тем именно школа и университет во многом определяют, умеют ли люди разбираться в причинах и последствиях своих действий, способны ли они смотреть дальше первого шага и понимать, к чему он ведет, и в конечном счете появятся ли в стране инженеры или имитаторы, аналитики или переписчики чужих идей, реальные управленцы или исполнители инструкций.

В этом смысле образование - это один из медленных во времени, но устойчивых элементов безопасности государства. Его нельзя мобилизовать, например, за год, и нельзя компенсировать деньгами. Если система образования слабая, страна еще долго может выглядеть вполне устойчивой: экономика будет работать по инерции, институты сохранять форму, а армия - боеспособность. Однако при столкновении с различными вызовами постепенно будет заметно, что системе не хватает людей, способных ориентироваться в сложных ситуациях и действовать не по шаблону. В такие моменты любой серьезный внешний кризис может резко повысить уровень уязвимости.

На практике влияние образования на безопасность проявляется не в количестве дипломов, а становится заметным на более высоком уровне, а именно там, где от мышления людей зависит работа всей государственной системы. В любой стране существует сравнительно небольшой круг людей - менеджеров и стратегов, - от которых зависит, как система реагирует на кризисы и какие направления развития считает возможными. Эти люди не появляются случайно. Их способ мышления складывается задолго до того, как они оказываются у рычагов управления, - в аудиториях, на семинарах, в университетской среде.

Именно поэтому университеты можно с полным правом рассматривать как инструменты мягкой силы. От того, какие интеллектуальные стандарты они задают, как формируется мышление студентов, и какие приоритеты при этом закладываются, напрямую зависит качество будущих экспертных кадров.

Если образование не выполняет функцию отбора, не формирует навыков самостоятельного анализа, а ограничивается передачей формальных знаний, система начинает воспроизводить не сильных управленцев и аналитиков, а людей, умеющих правильно выглядеть и правильно говорить, но не более. Их решения часто основываются на готовых схемах, а собственная логика подменяется заимствованной.

Именно здесь образование напрямую связано с вопросом суверенитета, даже если это не всегда очевидно, ведь суверенитет - это не только контроль над границами и ресурсами, но и способность самостоятельно формулировать цели развития, выбирать способы их достижения и понимать возможные последствия того или иного решения. Когда этой способности не хватает, государство начинает действовать, скорее, по обстоятельствам, чем по собственному замыслу, реагируя на внешние сигналы, а не формируя повестку.

В этом смысле образование как элемент национальной безопасности - это не лозунг и не красивая метафора. Это та сфера, где закладывается способность государства сохранять субъектность в условиях быстрых изменений, а это и является основой долгосрочной устойчивости.