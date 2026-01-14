Трамп подтвердил намерение принять участие в форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он подтвердил это, выступая в Экономическом клубе Детройта (штат Мичиган), куда отправился с рабочей поездкой.

"В рамках этих усилий на следующей неделе в Давосе я изложу в деталях нашу жилищную политику. Так что каждый американец, который хочет стать домовладельцем, сможет себе это позволить", - сказал американский лидер.

Как сообщил ранее информационному агентству Reuters президент ВЭФ Бёрге Бренде, в Давосе ожидают в 2026 году самую многочисленную делегацию США за все время проведения форума. Как пишет агентство, Трампа на сессии ВЭФ, ожидается, будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Также в Давосе ожидается большая двухпартийная делегация Конгресса США.