В ЕС раскрыли последствия возможной атаки США на Гренландию

Лидеры Евросоюза (ЕС) считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico.

"Прежде всего, правительства [Европы] пытаются избежать военного столкновения. Прямое вмешательство США в Гренландию - территорию, принадлежащую члену ЕС и НАТО - фактически означало бы крах послевоенного мирового порядка", - говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры ЕС пытаются заключить сделку о будущем Гренландии, не разрушая НАТО.