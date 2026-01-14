https://news.day.az/world/1809333.html В ЕС раскрыли последствия возможной атаки США на Гренландию Лидеры Евросоюза (ЕС) считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico. "Прежде всего, правительства [Европы] пытаются избежать военного столкновения.
"Прежде всего, правительства [Европы] пытаются избежать военного столкновения. Прямое вмешательство США в Гренландию - территорию, принадлежащую члену ЕС и НАТО - фактически означало бы крах послевоенного мирового порядка", - говорится в публикации.
Отмечается, что лидеры ЕС пытаются заключить сделку о будущем Гренландии, не разрушая НАТО.
