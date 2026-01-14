https://news.day.az/world/1809402.html Дания усиливает свой военный контингент в Гренландии и Арктике Накануне трехсторонней встречи в Белом доме с участием Гренландии, Соединенных Штатов и Дании, Копенгаген объявил о расширении военного контингента в Арктике и Гренландии. Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Дания усиливает свой военный контингент в Гренландии и Арктике
Накануне трехсторонней встречи в Белом доме с участием Гренландии, Соединенных Штатов и Дании, Копенгаген объявил о расширении военного контингента в Арктике и Гренландии.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
"Мы будем продолжать усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще больше сосредоточимся в рамках НАТО на проведении большего количества учений и усилении присутствия НАТО в Арктике", - отметил Троэльс Лунд Поульсен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре