Стало известно о пятой модификации смартфона Xiaomi 17

Xiaomi планирует расширить линейку актуальных флагманских смартфонов за счет новой модели с индексом Max.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По данным инсайдера, новинка не войдет в Pro-сегмент, а потому не получит внешний вспомогательный дисплей. Ключевым акцентом устройства станет автономность: смартфон оснастят аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт, а также беспроводной - до 50 Вт.

За производительность смартфона будет отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. В числе других характеристик ожидаются перископический модуль камеры и плоский OLED-дисплей диагональю 6,8-6,9 дюйма с минимальными рамками.

Презентация Xiaomi 17 Max, по предварительной информации, может состояться в апреле. Официальных подтверждений сроков и характеристик со стороны производителя пока не было.

Таким образом, в портфеле производителя может появиться пятый аппарат наряду с Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Ultra.