https://news.day.az/officialchronicle/1809202.html Президент Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района. "Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя.
"Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась неотмщенной", - подчеркнул глава государства.
