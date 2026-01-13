Президент Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах

Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

"Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась неотмщенной", - подчеркнул глава государства.