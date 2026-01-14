США начали выводить персонал с ключевых военных баз на Ближнем Востоке

Власти Соединенных Штатов приняли решение вывести часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявление последовало вслед за высказываниями высокопоставленного иранского чиновника, который сообщил, что Тегеран предупредил соседние страны, где размещены американские войска, что нанесет удар по американским базам в случае нападения Вашингтона.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов.