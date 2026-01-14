Трагическая смерть двух студентов из Турции в Нахчыване

В Нахчыване в результате утечки угарного газа погибли двое студентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован по адресу: город Нахчыван, улица Низами, 61.

В результате утечки угарного газа погибли двое студентов - граждане Турции Ахмет и Бюшра.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование.