https://news.day.az/society/1809467.html
Трагическая смерть двух студентов из Турции в Нахчыване
В Нахчыване в результате утечки угарного газа погибли двое студентов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован по адресу: город Нахчыван, улица Низами, 61.
В результате утечки угарного газа погибли двое студентов - граждане Турции Ахмет и Бюшра.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту проводится расследование.
