Великобритания поддерживает диалог гражданских обществ Азербайджана и Армении

Великобритания поддерживает усилия гражданских обществ Азербайджана и Армении по развитию диалога и укреплению доверия в преддверии ожидаемого исторического мирного соглашения.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.

"Правительство Великобритании крайне ценит роль гражданских обществ на Южном Кавказе и поддерживает их работу в Азербайджане и Армении как через дипломатическое взаимодействие, так и через специальные программы. Мы взаимодействуем с организациями, работающими в сферах мира, безопасности, демократии, равенства и инклюзивности, и сотрудничаем с представительными группами, чтобы укрепить роль гражданского общества в развитии и стабильности обеих стран", - сказал Доути.

Министр также подчеркнул, что Великобритания поддерживает работу азербайджанских и армянских аналитических центров, направленную на развитие диалога и укрепление доверия в преддверии возможного мирного соглашения.

Доути отметил, что во время своего визита в Баку и Ереван в августе 2025 года встретился с представителями гражданского общества, чтобы обсудить ключевые вопросы и подтвердить приверженность Великобритании поддержке гражданского общества в регионе.