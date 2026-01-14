Армения и США утвердили рамки реализации TRIPP - "Маршрут Трампа"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио подписали совместное заявление о реализации проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Документ стал очередным шагом по выполнению обязательств, взятых на саммите в Белом доме 8 августа 2025 года, и нацелен на укрепление долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Проект предусматривает создание беспрепятственной многомодальной транспортной связи на территории Армении, соединяющей основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой и интегрирующей Зангезурский коридор в Средний коридор - ключовой маршрут Евразии для грузоперевозок между Азией и Европой.

Что предполагает проект?

Армения создает TRIPP Development Company, которая получит право на развитие маршрута на 49 лет. США предложено 74% акций, а Армения сохранит за собой 26%. Возможное продление соглашения на 50 лет увеличит долю Армении до 49%.

Компания будет зарегистрирована в Армении и займется строительством и эксплуатацией железных и автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных линий связи. Строительство стартует уже в 2026 году.

Со стороны Азербайджана работы уже ведутся: автомобильная дорога готова почти на 95%, железная - на 70%. На территории Нахчывана подготовлено около 190 километров дороги. Новые железные дороги строятся и планируется завершить их в течение двух лет. После завершения проект сможет пропускать до 15 миллионов тонн грузов.

Какие выгоды принесет TRIPP региону?

Региональное и международное значение

TRIPP открывает для Армении возможность встроиться в международные торговые и логистические цепочки, снизить зависимость от одного поставщика и расширить экономические связи. Для Азербайджана Зангезурский коридор - это как внутренний проект связности, так и элемент международной транспортной стратегии.

Коридор создает альтернативу существующему маршруту Баку-Тбилиси-Карс, сокращая дистанцию перевозки грузов и увеличивая гибкость транзита из Китая и Центральной Азии в Европу. Он также усиливает конкурентоспособность и предсказуемость перевозок, снижает операционные риски и обеспечивает снижение тарифов.

Кроме того, TRIPP интегрируется в Средний коридор и открывает возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа, Центральной Азии, Ирана и Турции. Проект поддерживает совместные инфраструктурные инициативы: таможенные пункты "единого окна", цифровизацию логистики и повышение эффективности транзита.

Политико-экономический эффект и перспективы

Участие США придает проекту новую политико-экономическую рамку и превращает его в платформу для американского присутствия в евразийской логистике. TRIPP выходит за рамки обычного строительства инфраструктуры: обсуждаются нормативные вопросы, инвестиционные механизмы и участие частного сектора.

Зангезурский коридор усиливает тюркское измерение региональной логистики: для Турции - это прямое железнодорожное сообщение с остальными странами тюркского мира, для Азербайджана - выход к Турции, для стран Центральной Азии - сокращение маршрута до европейских рынков.

Проект создает условия для устойчивой региональной интеграции, укрепляет роль Южного Кавказа и Азербайджана как транспортного хаба, сокращает сроки доставки и повышает надежность транзита. В перспективе TRIPP может стать ключевой альтернативой традиционным маршрутам, способствуя развитию международной торговли и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.