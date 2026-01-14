Задержан взломавший десятки профилей в соцсетях хакер

В Азербайджане задержан хакер, взломавший свыше 150 профилей в социальных сетях.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили сведения о том, что в социальных сетях создавались фейковые аккаунты, копирующие профили различных лиц, от имени которых гражданам из их списка друзей рассылалась недостоверная информация якобы от имени банков, что приводило к многочисленным случаям онлайн-мошенничества.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий киберполиция задержала ранее неоднократно судимого 23-летнего Заура Теймурхановa, подозреваемого в совершении указанных противоправных действий.

В ходе расследования установлено, что Теймурханов получал фотографии профилей пользователей в соцсетях и создавал под их именами схожие поддельные аккаунты. Затем он писал пользователям из списка друзей этих лиц, сообщая ложную информацию о якобы проводимых "банковских кампаниях", возможности выиграть крупные денежные призы и о том, что до окончания акции осталось мало времени, тем самым завладевая данными их банковских карт. После того как потерпевшие передавали свои данные и "OTP"-коды безопасности, отправленные на их телефоны, средства на картах похищались. С целью сокрытия личности похищенные деньги злоумышленник переводил на зарубежные онлайн-платформы и сайты интернет-покупок. В результате его действий материальный ущерб был нанесен примерно 150 гражданам.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело, Теймурханов привлечен к следствию и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

"МВД в очередной раз обращается к гражданам с напоминанием, что сотрудники банков или других организаций ни при каких обстоятельствах не требуют данные банковских карт, "PIN", "OTP" и другие коды безопасности. В подобных случаях рекомендуется немедленно прекратить общение, не отвечать на сообщения и сообщить в полицию", - отметили в министерстве.