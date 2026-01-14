Поездка Президента Ильхама Алиева в Агдере еще раз продемонстрировала масштаб восстановительных работ на освобожденных территориях

Поездка Президента Ильхама Алиева 13 января в Агдеринский район еще раз продемонстрировала масштаб, глубину и стратегический характер процессов восстановления и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Этот визит можно расценить не просто как ознакомление с проделанной работой, а как важное событие, где были даны четкие политические, экономические и социальные месседжи о будущем Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Ознакомление Президента Ильхама Алиева с работами, проделанными в селах Чапар, Хейвалы, Чылдыран, Ашагы Оратаг и Гозлукёрпю, а также в городе Агдере, является ярким примером особого внимания главы государства к освобожденным территориям. Эти села, полностью разрушенные за долгие годы оккупации, ставшие непригодными для жизни, сегодня отстраиваются заново, сюда возвращается жизнь. Восстановленные частные жилые дома, проложенные дороги, созданные инженерно-коммуникационные линии обеспечивают безопасное и достойное возвращение людей в родные края. Проводимые в Агдере работы показывают, что государственная политика не ограничивается восстановлением домов. Здесь формируется полноценная среда проживания. Электричество, газ, питьевая вода, линии связи, школы, парки, зоны отдыха кардинально меняют социальный облик сел. Проживание бывших вынужденных переселенцев уже на родных землях свидетельствует о том, что демографическое восстановление в Карабахе вступило в реальную фазу", - сказал политолог.

По его словам, открытие гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" с участием Президента Ильхама Алиева ясно показало, что будущее Карабаха строится на "зеленой" энергии. "Этот проект, являющийся важной частью энергетической стратегии Азербайджана, наряду с экологической устойчивостью обеспечивает экономическую эффективность. Агдере становится регионом, который уже не только обеспечивает собственные потребности, но и вносит свой вклад в энергетическую систему страны. Это еще больше усиливает стратегическое значение региона.

Другим важным направлением экономического развития является реализация промышленного потенциала. Глава государства ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района. Месторождение, которое на протяжении многих лет незаконно эксплуатировалось, сегодня разрабатывается под контролем азербайджанского государства с применением современных технологий, что несёт в себе важный как экономический, так и политический посыл. Обеспечение работой сотен людей, являющаяся приоритетом занятость местного населения служат укреплению социального благополучия в Карабахе", - сказал он.

A.Гараев отметил, что представление генерального плана города Агдере является показателем системного подхода к развитию региона: "Генплан, основанный на концепции современного градостроительства, направлен на превращение Агдере в центр промышленности, логистики, туризма и агротуризма в будущем. Новые школы, детские сады, больницы, общественные и деловые зоны, парки и велосипедные дорожки - все это означает, что город будет развиваться по комфортной, "зеленой" и современной урбанистической модели. Такой подход показывает, что в Карабахе планируются работы, рассчитанные не только на сегодняшний день, но и на десятилетия вперед".

Кроме того, говоря о закладке фундамента Центра специальных операций в Агдеринском районе, А. Гараев сказал, что это свидетельствует о том, что фактор безопасности в регионе постоянно находится в центре внимания. Данный Центр, наряду с усилением профессиональной подготовки сил специального назначения, послужит дальнейшему укреплению обороноспособности Азербайджана.

По его словам, наряду с этим, участие Президента Ильхама Алиева в открытии 13 января после реконструкции Тертерского электромеханического завода еще раз показало, что восстановление и укрепление промышленной инфраструктуры в освобожденных регионах является одним из важнейших направлений государственной политики. "Производство продукции военного назначения на предприятии, оснащенном современным высокоточным технологическим оборудованием, не только расширяет возможности отечественной оборонной промышленности, но и служит открытию новых рабочих мест и формированию квалифицированного кадрового потенциала в регионе. Деятельность завода показывает, что политика, проводимая под руководством главы государства, направлена на возрождение не только жилой и социальной инфраструктуры, но и стратегических отраслей промышленности в Карабахе и прилегающих регионах страны, укрепление экономической независимости и национальной безопасности. Такой подход является одним из важных факторов, ускоряющих полную интеграцию освобожденных территорий в общую экономическую систему страны", - сказал А. Гараев.

Также, по его словам, одним из особо значимых моментов в ходе поездки стала встреча Президента Ильхама Алиева с жителями Агдере, общение с семьями шехидов.

Политолог подчеркнул, что в целом поездка Президента Ильхама Алиева в Агдере наглядно продемонстрировала сущность политики, реализуемой на освобождённых территориях. "Это не просто восстановление, это политика возрождения, развития и создания прочной основы для будущих поколений. Новые инфраструктурные, промышленные и энергетические проекты, тысячи рабочих мест, меры социального обеспечения и безопасности показывают, что Карабах, и в частности Агдере, в ближайшие годы станет одним из самых динамичных и стратегически важных регионов Азербайджана. Сегодня жизнь в Карабахе восстанавливается. Это планомерный процесс, основанный на сильной государственной воле и имеющий необратимый характер. Под руководством Президента Ильхама Алиева эти земли восстанавливаются, возрождаются", - сказал А. Гараев.