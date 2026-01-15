https://news.day.az/world/1809485.html

Трамп предложил журналистам несвежее молоко - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп предложил журналистам, которых он в основном недолюбливает, испить несвежего молока. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "У нас здесь есть молоко. Оно простояло тут 5 дней. Я принёс его, чтобы пресса могла его взять. Вы можете выпить его всё целиком...", - сказал он.