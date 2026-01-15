Гороскоп на 15 января

Сегодня в гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день. Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Овна зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Телец

Сегодня в душе Тельца проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Телец задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытывать серьезные сомнения, мешающие им принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Близнецы покажутся кому-то излишне нерешительными, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют их тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Близнецов свернуть с выбранного ими пути ни к чему не приведут.

Рак

Сегодня Рак будет склонен проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Раку мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Лев

Сегодня Лев может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Льва может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Льва действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Дева

Сегодня у Девы вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Девы есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Дева сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Весы

Сегодня Весы из одного только спортивного интереса готовы будут упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ними по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Весы с тем же пылом могут начать доказывать совершенно обратное. Ну а самим Весам этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать их рассуждения, разинув рот!

Скорпион

Сегодня Скорпион будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Скорпиона отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Скорпиона велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Стрелец

Сегодня Стрелец готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Стрельцу нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Козерог

Сегодня Козерог может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Козерог сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Водолей

Сегодня день у Водолея может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Водолею было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Водолей готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Рыбы

Сегодня день у Рыб обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Рыбам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.