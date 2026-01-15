Британия временно закрыла свое посольство в Тегеране

Власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране в свете обострения политической ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит газета The Daily Mirror.

"Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, теперь оно будет действовать дистанционно", - сказал он.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.